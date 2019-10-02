ظريف يتحدث عن اهمية اجتماع الاتحاد الاوراسي

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء: انه ومع انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية لاجتماع القمة للاتحاد الاقتصادي الاوراسي والمصادقة على اتفاقية التجارة التفضيلية بمعية سائر الاعضاء ، فقد تحقق تقدم مهم في يريفان.

واضاف، انه ومع العمل بالتزامن على ممر المواصلات "شمال-جنوب" و"جنوب -غرب" ، فقد توفرت الارضية لتطوير التجارة الاقليمية وترسيخ دورنا بصفة مركز مواصلات حيوي.

وقد اعلن خلال زيارة الرئيس روحاني الى يريفان بان ايران ستنضم للاتحاد الاقتصادي الاوراسي.

وعاد الرئيس الايراني حسن روحاني، مساء الثلاثاء، الى العاصمة طهران قادما من يريفان في ختام اجتماع القمة للاتحاد الاقتصادي الاوراسي.

واجرى الرئيس روحاني اجرى خلال زيارته لجمهورية ارمينيا، لقاءات منفصلة مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في حكومة يريفان؛ وبحث الجانبان في سبل تنمية وتعميق العلاقات اكثر فأكثر بين البلدين.

وخلال كلمته في قمة رؤساء الاتحاد الاوراسي، نوّه رئيس الجمهورية بالطاقات والامكانيات الكبيرة والواسعة المتاحة في البلاد للتعاون الاقتصادي مع الاتحاد.

وعلى هامش القمة، التقى الرئيس روحاني برئيس وزراء سنغافورة، ورئيس كازاخستان، والرئيس الروسي، وبحث معهم في العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واهم التطورات الاقليمية والدولية.

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