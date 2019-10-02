ظريف يتحدث عن اهمية مشاركة ايران في اجتماع الاتحاد الاوراسي

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء: انه ومع انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية لاجتماع القمة للاتحاد الاقتصادي الاوراسي والمصادقة على اتفاقية التجارة التفضيلية بمعية سائر الاعضاء ، فقد تحقق تقدم مهم في يريفان.

واضاف، انه ومع العمل بالتزامن على ممر المواصلات "شمال-جنوب" و"جنوب -غرب" ، فقد توفرت الارضية لتطوير التجارة الاقليمية وترسيخ دورنا بصفة مركز مواصلات حيوي.

وقد اعلن خلال زيارة الرئيس روحاني الى يريفان بان ايران ستنضم للاتحاد الاقتصادي الاوراسي.

وشارك الرئيس الايراني حسن روحاني، امس الثلاثاء، في اجتماع القمة للاتحاد الاقتصادي الاوراسي في يريفان واجرى خلال الزيارة لقاءات منفصلة مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بجمهورية ارمينيا؛ حيث جرى البحث في سبل تنمية وتعميق العلاقات بين البلدين.

وخلال كلمته في قمة الاتحاد الاوراسي، نوّه رئيس الجمهورية بالطاقات والامكانيات الكبيرة والواسعة المتاحة في البلاد للتعاون الاقتصادي مع الاتحاد.

وعلى هامش القمة، التقى الرئيس روحاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توقايف ورئيس وزراء سنغافورة لي هسينغ لونغ، حيث بحث معهم في العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك واهم التطورات الاقليمية والدولية.

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