اللواء سلامي: نعمل على تحويل اقصى الضغوط الى اقصى الاستجداء

وفي حديثه الثلاثاء خلال اليوم الثاني من الاجتماع العام لقادة ومسؤولي الحرس الثوري في دورته الثالثة والعشرين، اكد اللواء سلامي ان اعداءنا اليوم يشعرون الاحباط والعجز والياس واضاف، اننا لا يمكننا الافصاح عن الكثير من انجازاتنا، كما ان قادتنا معذورين من تبيانها.

وأضاف: ان قوة القدس التابعة لنا، أغلقت سبيل هيمنة الكفار على المسلمين، كما ان قوات التعبئة أطلقت نطاقا واسعا من مناصرة الشعب وتأييدهم.

واكد باننا اليوم في حرب شاملة مع العدو، واضاف، اننا اليوم في صراع مع قوى الاستكبار كلها، ونعمل على تحويل اقصى الضغوط المعادية الى اقصى الاستجداء.

واكد القائد العام للحرس الثوري بانه ومن اجل الحيلولة دون الحرب فلا بد من ان نمتلك قدرة التغلب على الحرب.

انتهى ** 2342