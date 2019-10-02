عراقجي: يجب الحفاظ على الاتفاق النووي امام نهج التفرد الاميركي

يتبع ** 2342
طهران / 2 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعتبر مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، اوضاع الاتفاق النووي بانها غير جيدة وهي الان في غرفة العناية المركزة، مؤکدا على بذل الجهود لانقاذه والحفاظ عليه امام نهج التفرد الاميركي.
طهران / 2 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعتبر مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، اوضاع الاتفاق النووي بانها غير جيدة وهي الان في غرفة العناية المركزة، مؤکدا على بذل الجهود لانقاذه والحفاظ عليه امام نهج التفرد الاميركي.
يتبع ** 2342
تعليقك