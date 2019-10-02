عراقجي: يجب الحفاظ على الاتفاق النووي امام نهج التفرد الاميركي

طهران / 2 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- استعرض قائد قوات "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية اللواء قاسم سليماني في مقابلة حصرية وغير مسبوقة، وجهات نظره حول حرب الـ33 يوما والعدوان الصهيوني على لبنان والتي كان الهدف منها في الاساس القضاء على حزب الله اولا ومن ثم طائفة بعينها ثانية .