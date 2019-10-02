نمو الصادرات عبر جمارك بازركان بمقدار 16 بالمائة

وقال نامدار اليوم الاربعاء لارنا ان قيمة السلع المصدرة عبر جمارك بازركان شهد زيادة بمقدار 3.3 اضعاف خلال المدة المذكورة مقارنة بالعام الماضي.

وبين انه تم خلال هذه الفترة تصدير 95 الف و793 طن من السلع بمبلغ 126 مليون و 800 الف دولار.

واعلن مدير مصلحة الجمارك في بازركان عن نمو تصدير السلع عبر هذه الجمارك خلال الستة اشهر الاخيرة بمقدار 16 بالمائة مقارنة بمثيلتها من العام الماضي.

واضاف ان معظم ماتم تصديره الى مختلف دول العالم شمل منتجات زراعية وبتروكيماويات وصناعات حجرية ومعدنية .

یقع جمرك بازرکان في محافظة اذربایجان الغربیة التي لها حدود مشتركة بطول 967 كيلومتر مع كل من تركيا والعراق ونخجوان.

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