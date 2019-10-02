هناك فرص لتوسيع التعاون بين إيران وجمهورية أذربيجان

واشار "بنياد حسينوف" خلال اجتماعه امس الثلاثاء مع رئيس غرفة تجارة تبريز (شمال غرب) ،إلى القدرات والمشتركات الثقافية للبلدين ، معربا عن أمله في المزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في ظل الافادة من الامكانيات والطاقات التجارية للنشطاء الاقتصاديين .

وأشار إلى أن رئيسي البلدين اجتمعا 12 مرة خلال السنوات الأخيرة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية ، وقال إن الحكومتين اتخذتا خطوات فعالة لتوسيع العلاقات ، وحان الوقت لاستثمار القدرات الاقتصادية لإيران وأذربيجان في القطاع الخاص لتنمية العلاقات.

من جانبه أعرب رئيس غرفة تجارة تبريز عن أمله في حل المشاكل القائمة أمام توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع التطور الاقتصادي للبلدين ، إيران وأذربيجان.

واعتبر "يونس جائله" وضع تعريفات تفضيلية وإرسال الوفود الاقتصادية والتجارية وتشكيل مشاريع مشتركة من قبل البلدين كإجراءات فعالة لتوسيع التعاون الثنائي، وقال ان الحضور الناجح والفعال في أسواق الطرف الثالث سيكون ممكن في ظل التعاون والتفاعل بين رجال الاعمال في البلدين.

انتهى