٠٢‏/١٠‏/٢٠١٩ ١١:٠٤ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83500029
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روحاني : قوة ومكانة الشعب الايراني تجسدت وارتقت بعد عام ونصف من الضغوط القصوى

روحاني : قوة ومكانة الشعب الايراني تجسدت وارتقت بعد عام ونصف من الضغوط القصوى

طهران/ 2 تشرين الاول/ اكتوبر/ ارنا - أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني ، ان الشعب الايراني يعيش العزة والكرامة اليوم رغم كل الضغوط والمظلومية ، وان قوة ومكانة الشعب الايراني العظيم قد تنامت بعد عام ونصف من الضغوط الاقتصادية المستمرة.

وفي كلمة له بمجلس الوزراء اليوم الاربعاء تطرق روحاني الى الصعوبات التي واجهت الثورة الاسلامية منذ انطلاقها والضغوط التي مارسها الاعداء قبل وبعد انتصار الثورة ، مؤكدا ان هذه الضغوط هي التي صنعت الانتصار الكبير وها هو التاريخ يتكرر بعد 41 عاما من  عمر الثورة الاسلامية.

وتابع قائلا: ان الجميع يمارس علينا الضغوط وان امريكا مارست ضدنا اسوء ضغوطها الاقتصادية ولم تسمح للشركات العالمية ان تتعاطى معنا، كما عرقلت صادراتنا النفطية ووضعت الصعوبات أمام نشاطاتنا المصرفية

واوضح روحاني: لقد تصوروا ان هذه الضغوط ستؤدي الى نتيجة ترضيهم ، لكن مانراه  اليوم هو العكس ، فها هو شعبنا الايراني الكبير وبعد عام ونصف من الضغوط تتجلى قدرته أمام العالم أكثر من أي وقت مضى.

يتبع..2344

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