اردبيل ..ارض الینابیع المعدنیة الدافئة

وتمتاز المیاه الدافئة المتدفقة من العیون الصخریة في المحافظة - وفق الدراسات العلمیة - بخصائص علاجیة لامثیل لها خاصة لعلاج أمراض العضلات والعظام والروماتیسم والقلب والأعصاب والعین والإصفرار والجلد وما شابهها.

وتتواجد فی المحافظة 120 ینبوعا تفیض بالمیاه الساخنة أو الباردة، أشهرها تلك المتواجدة في مدینة «سَرعین» ذات 22 عیناً ساخنة وذات الشهرة العالمیة التي تستقطب السیاح الی المدینة بفضل الخصائص الكیمیاویة والعلاجیة ودرجة الحرارة المتنوعة فیها.

وتعتبر مدینة «مشكین شهر» شمال محافظة أردبیل ثاني مدینة تضم عیون المیاه الساخنة وباتت المحافظة بفضل هذه العیون الساخنة المنبثقة من الجبال والصخور تعرف بأرض عیون الجنة.

مدينة اردبيل تقع في شمال غرب ايران وتبعد عن طهران حدود 1000 كيلومتر، على بعد حوالي 70 كم من بحر قزوين، 210 كم عن مدينة تبريز. وعلى متوسط إرتفاع 1263 متر وتصل مساحتها إلى 18.011 كم².

تتميز بالمناخ البارد في فصل الشتاء والمعتدل قي فصل الصيف ،حيث يقع جبل سبلان غرب المدينة اردبيل مما اثر على اعتدال مناخ المنطقة، وايضا وجود الأنهار التي تنبع من جبال المنطقه صالحه للزراعة، ويوجد في جبل سبلان ينابيع المياة المعدنية مثل ينبوع سرعين وسردابة تعد من المناطق الذي تستقطب الكثير من السائحين طوال السنة، وتشتهر بالصناعات المحلية في مثل السجاد، البساط، والاعمال اليدوية والخشبية و الفلزيه.

ومن الهدايا التي يمكن شراءها، و تتميز بها مدينة اردبيل هي، العسل، والحلوي المحلية، والاكلات المحلية المميزه ،

معظم سكان المنطقة يتكلمون اللغة التركية الآذرية الا في بعض المناطق حيث يتكلمون باللغة الكردية والطالشية وأكثر سكان هذه المحافظة ينتمون الى مذهب الشيعة الاثني عشرية.

مناخ اردبيل باردًا شتاء والثلوج تتساقط في فصل الشتاء، صيفاً الجو معتدل الهواء طلق عليل، تتساقط الامطار صيفاً.

ويقع في مدينة أردبيل مجمع ضريح وتكية الشيخ صفي الدين وهو من المواقع الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو قائمة التراث العالمي.

وتشتهر المدينة بتجارة الحرير والسجاد، ويعتبر سجاد أردبيل من أجود أنواع السجاد الفارسي.

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