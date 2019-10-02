بدء سباق إيران- أذربيجان الدولي للدراجات في تبريز

وسيتنافس خلال هذه الدورة من المسابقات، 14 فريقا من 10 دول من بينها فريقان من ماليزيا وبلجيكا والصين وروسيا البيضاء وهونغ كونغ وجنوب إفريقيا والبحرين وكازاخستان وروسيا ، مع أربعة فرق من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المرحلة الاولى للسباق ستكون بمسافة 148 كم من تبريز الى منطقة ارس الحرة والثانية بمسافة 180 كم من ارس الى خوي والمرحلة الثالثة بمسافة 163 من ارومية الى تبريز

والرابعة بمسافة 198 كم من تبريز الى سرعين والخامسة والاخيرة والاخيرة بمسافة 188 كم الى تبريز.

علما ان سباق إيران- أذربيجان الدولي للدراجات يقام سنويا على مدار الـ33 عاما الماضية.

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