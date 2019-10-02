الموافقة على لائحة منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب

وجاء في تغريده له نشرها على صفحته في تويتر" ان مجلس صيانة الدستور وفق في اجتماعه اليوم الاربعاء على لائحة منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب".

وكان البرلمان الإيراني قد صوت في مايو الماضي بالأغلبية على مشروع قانون ينص على منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب.

وبحسب مشروع القانون الجديد ستمنح الجنسية لابناء الايرانيات قبل بلوغ سن الـ 18 بطلب من الام، حيث سيشمل مستوفين الشروط قبل وبعد اقرار مشروع القانون.

شهيندخت مولاوردي، مساعدة رئيس الجمهورية في شؤون حقوق المواطنة، كانت قد أعلنت سابقا في مقابلة مع مراسل ارنا ، إنه تم الإعلان رسميا عن الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالأطفال الذين يولدون لأم إيرانية واب اجنبي من قبل وزارة الرفاه والعمل والشؤون الاجتماعية.

وصرحت بانه في الوقت الحالي لدينا ما معدله حوالي 60 ألف طفل ولدوا من أم إيرانية وأب أجنبي من جميع الجنسيات في البلاد.

ووافق مجلس الوزراء يوم 4 نوفمبر 2018، علي مشروع قانون حول منح الابناء من ام ايرانية واب اجنبي، الجنسية الايرانية قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة فيما اذا تقدمت الام بطلب لذلك ويمكنهم ان يتقدموا بالحصول عليها بنفسهم بعد بلوغهم هذه السن.

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