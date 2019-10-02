زنغنة يلتقي بوزير الطاقة الروسي

كما بحث زنغنة مع نوفال آخر تطورات في مجال الطاقة في العالم مشددا على ضرورة التعاون مع روسيا في هذا المجال .

وللسنة الثالثة على التوالي يعقد في موسكو الملتقى الدولي " اسبوع الطاقة الروسي" وشعاره لهذا العام " المشاركة في مجال الطاقة".

وكان وزير النفط الايراني بيجن زنغة قد وصل صباح اليوم الى موسكو للمشاركة في المنتدى الدولي و كذلك اجتماعات مجمع الدول المصدرة للغاز .

وسيشارك زنكنة في الاجتماع الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز في العاصمة الروسية يوم غد الخميس.

منتدى الدول المصدرة للغاز (Gas Exporting Countries Forum) هو منتدى ومنظمة حكومية دولية تأسست في 2001 في طهران (إيران)، و يهدف المنتدى إلى الدفاع عن مصالح الدول المصدرة للغاز الطبيعي.

تتكون هذه المنظمة من 12 دولة و5 دول مراقبين. من بين الأعضاء، أكبر 5 مصدرين للغاز الطبيعي (روسيا، إيران، قطر، فنزويلا، الجزائر) التي تسيطر على 73% من الاحتياطي العالمي، و42% من الإنتاج.

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