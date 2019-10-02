بوتين : الحظر الامريكي ضد ايران يضرّ بالاقتصاد العالمي

وفي تصريح له اليوم الاربعاء خلال ملتقى الطاقة الدولي المقام في موسكو حاليا، اضاف بوتين : ان ايران تتمتع بطاقات كامنة هائلة وتعدّ لاعبا كبيرا للغاية في سوق الطاقة العالمي.

واعرب الرئيس الروسي عن اسفه من ان سياسات الحظر التي تمارسها الادارة الامريكية تمنع طهران من تنفيذ برامجها بالكامل واستعراض طاقاتها؛ مضيفا ان هذا الامر اضرّ كثيرا بالاقتصاد وسوق النفط العالميين وتسبب في زعزعة الاسواق.

وافاد مراسل "ارنا" لدى روسيا، ان ملتقى الطاقة الروسي الدولي بدأ اعماله اليوم الاربعاء في موسكو بمشاركة وزراء الطاقة (النفط) من شتى بلدان العالم.

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