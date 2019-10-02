الشركات الايطالية ترغب في مواصله التعاون مع ايران

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء، وردا على سوال مراسل "ارنا" في اصفهان (وسط)، اضاف بيرونة : ان الشركات الايطالية، وفقا لقانون بلاده مكلفة بالتعاون مع ايران بشكل عام؛ مضيفا وهي بدورها ترغب في اقامة تعاون شفاف مع نظيراتها الايرانية.

واشار السفير الايطالي في طهران، الى حجم التبادل التجاري بين ايران وايطاليا؛ مبينا انه شهدا انخفاضا خلال العام الماضي مقارنة بالاعوام التي سبقته وذلك نتيجة الحظر المفروض على ايران؛ واردف : لكن التبادل التجاري بين البلدين متواصل ونامل بان يتعزز في المستقبل.

واشار بيرونه في هذا السياق، الى الى التعاون القائم بين ايران وايطاليا في مجال صناعة الذهب والمجوهرات.

علما ان سفير ايطاليا لدى ايران يجري زيارة لمحافظة اصفهان، حيث قام بتفقد المعرض الدولي لصناعة المعادن الثمينة والذهب والاحجار الكريمة والادوات والاجهزة ذات الصلة، الذي اقيم لنسخته الـ 13 في مدينة اصفهان، والتقى خلالها بالمسؤولين المحليين في هذه المحافظة.

انتهى**2018/ ح ع **