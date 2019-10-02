روسيا تنفي التهم الامريكية ضد ايران

وفي تصريح له اليوم الاربعاء خلال الاجتماع العام لمؤتمر فالداي بمدينة سوتشي الروسية، اضاف لافروف : انه لمن دواعي الاسف ان تسعى واشنطن بأي وسيلة، ومنها انتهاج سياسة الاسقاط وفرض العزلة، لكي ترغم ايران على الاستسلام.
وتابع : لا اتوقع بان هذه السياسة تتسم بالحكمة.
وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، تطرق وزير الخارجية الروسي الى القضية السورية قائلا : ان الثلاثي الراعي لمحادثات استانا وبما يشمل روسيا وايران وتركيا، يعمل على الحيلولة دون المحاولات الرامية الى عرقلة جهود اللجنة الدستورية في هذا البلد.
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موسكو / 2 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعلن وزير الخارجية الروسي سرغئي لافروف : ان التهم الموجهة من قبل امريكا ضد ايران ليست مقنعة ولا ترتكز على ادلة دامغة.
وفي تصريح له اليوم الاربعاء خلال الاجتماع العام لمؤتمر فالداي بمدينة سوتشي الروسية، اضاف لافروف : انه لمن دواعي الاسف ان تسعى واشنطن بأي وسيلة، ومنها انتهاج سياسة الاسقاط وفرض العزلة، لكي ترغم ايران على الاستسلام.
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