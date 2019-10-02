ايران الثانية عالميا في مجال الموارد البشرية الهندسية

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء، على هامش مراسم تدشين مشروع "تمكين الانتاج وتطوير فرض العمل المستديم" (تاب)، اوضح قباديان، ان هذا المشروع تم تدشينه لغرض استخدام الطاقات الوطنية البشرية الهائلة في مجال الهندسة والعلوم الاساسية؛ مردفا ان قطاع الصناعة والجامعات يقفان جنبا الى جنب على اساس هذا المشروع للمشاركة معا في مجال تلبية حاجات البلاد.

وتابع : ان مليوني و200 الف طالب يدرسون حاليا في مرحلتي الماجستر والدكتوراه لدى جامعات ايران؛ معربا عن اعتقاده بان المواضيع التي تتطرق اليها اطروحات هولاء الطلبة يجب ان تكون ملائمة مع حاجات الوطن.

وصرح قباديان : لهذا السبب تم تدشين مشروع "تاب" لكي تقوم الوحدات الصناعية والمنجمية والتجارية بتسجيل المواضع البحثية التي تحتاج اليها في هذا المجال، وان يقوم الطلبة باختيار هذه المواضيع لدراستها في اطار اطروحاتهم.

واضاف مساعد وزير الصناعة : ان الفا و200 وحدة اقتصادية وصناعية قامت بتسجيل اسمائها في هذا الموقع وقدمت اكثر من 580 مشروعا علميا فيه لاختيارها من قبل الطلاب واجراء دراسات وابحاث بشانها تلبية لحاجات البلاد في هذا المجال.

انتهى ** 2018/ ح ع **