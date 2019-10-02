اللواء سلامي : اي حرب جديدة ستؤدي الى نهاية الكيان الصهيوني

وفي كلمة له اليوم الاربعاء خلال استقبال سماحة قائد الثورة الاسلامية، القائد العام للقوات المسلحة، حشدا من كبار قادة وكوادر حرس الثورة الاسلامية، اشار اللواء سلامي الى ان ستراتيجية المقاومة الفاعلة التي تشكل دعامة الصمود لدى العالم الاسلامي ومستضعفي العالم، تمكنت اليوم من تقويض الضغوط الاقتصادية التي يمارسها الاعداء وافشالها.

واضاف، انه نظرا لانعدام مصداقية القوة العسكرية للاعداء، فقد اصبح تعاظم القدرات الرادعة والدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية اكثر وضوحا ومصداقية من ذي قبل على صعيد العالم.

يتبع ...** ح ع