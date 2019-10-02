وزير الاقتصاد يتطلع الى رفع حجم التجارة وصولا لـ 30 مليار دولار بين ايران وتركيا

جاء ذلك خلال اللقاء اليوم الاربعاء بين وزير الاقتصاد الايراني مع رئيس دائرة الجمارك في تركيا "رضا تونا تورغاي".

واشار دجبسند في هذا اللقاء، الى تاريخ العلاقات "المشرق" والرغبة السياسية لدى المسؤولين الايرانيين والاتراك في تنمية العلاقات الثنائية؛ مؤكدا ضرورة توسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

كما دعا الى توثيق التعاون الجمركي اكثر من وضعه الحالي بين طهران وانقرة.

الى ذلك، اكد رئيس دائرة الجمارك التركية، رغبة بلاده في مواصلة التعاون التجاري مع ايران.

ودعا تورغاي الى تحديث الطرق (البرية) التي تربط بين البلدين والتسريع في وتيرة الاجراءات الهادفة الى تحديث الاجهزة الجمركية داخل المناطق الحدودية المشتركة، وبالتالي التسريع في رفع مستوى التعاون الثنائي.

انتهى ** ح ع