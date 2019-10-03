رئيس وزراء ارمينيا يؤكد على تطوير علاقات التعاون مع ايران

وافادت وكالة "نيوز ارمينيا" بان رئيس وزراء ارمينيا قال في تصريح له الاربعاء امام نواب البرلمان في بلاده، ان المحادثات التي جرت مع الرئيس الايراني حسن روحاني تاتي استمرارا للمحادثات المنطقية والسياسية التي جرت خلال زيارتي الى طهران فبراير 2019 .

واضاف، ان المحادثات الاخيرة جرت بشان القضايا المتعلقة بايران وكذلك رغبتنا بتطوير التعاون الاقتصادي معها.

وتابع رئيس وزراء ارمينيا، ان المحادثات التي جرت بين البلدين كانت بحيث لا تمس بالمسار الطبيعي لتنمية العلاقات مع دول اخرى.

وقال باشينيان، ان حكومتي البلدين يدركان جيدا تباينات التنمية في العلاقات والمشاكل الموجودة في كل من الطرفين ويسعيان للعمل على معالجتها بصورة مشتركة.

يذكر ان الرئيس الايراني حسن روحاني زار يريفان الاسبوع الجاري على راس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع القمة للاتحاد الاقتصادي الاوراسي.

وعلى هامش الاجتماع اجرى الرئيس الايراني محادثات ثنائية مع نظيره الارميني آرمن سركيسيان ورئيس الوزراء نيكول باشينيان، للبحث بشان العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الرئيس روحاني على هامش اجتماع القمة للاتحاد الاوراسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الكازاخي قاسم جومارت توقايف ورئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ.

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