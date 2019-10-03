الطائرات المسيرة التابعة للجيش تقوم بحماية زوار الاربعين

وفي تصريح له اليوم الخميس على هامش مراسم ازاحة الستار عن انجازات علمية جديدة لدى برية الجيش الايراني، قال العميد حيدري : ان هذه القوة تمتلك طائرات مسيرة قتالية غير مرصودة بواسطة الرادارات، بامكانها التصوب على اهداف جوية.

واكد : نحن اليوم بحاجة الى تحقيق المزيد من الانجازات العلمية لصون الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ منوها في السياق بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة، وتاكيد سماحته ضرورة الاعتداد بالطاقات الذاتية وتوطين التكنولوجيا الدفاعية.

وتابع قائلا : نحن اليوم نعلن وبكل فخر، اننا نمتلك في 26 فئة لدى برية الجيش احدث نماذج التكنولوجيا الدفاعية وهي محلية الصنع تماما.

وقال العميد حيدري : ان كل ما هو ضروري في مجال صناعة الطائرات المسيرة لدى برية الجيش، يتم تصميمه وانتاجه لدى هذه القوة.

واردف : نحن اليوم وفي سياق حماية الحدود الشرقية والغربية للبلاد نستند على التقنيات الوطنية.

وصرح قائد القوة البرية للجيش : ان الطائرات المسيرة والبالونات والمروحيات الرباعية التابعة لبرية الجيش الايراني تقوم في هذا العام، وعلى غرار الاعوام السابقة بحماية امن زوار مراسم الاربعين الحسينية (ع).

انتهى ** ح ع