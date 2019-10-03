إزاحة الستار عن مركبة "رويين تن" الخفيفة والمضادة للرصاص

وافاد مراسل "ارنا" من موقع الحدث انه تم خلال هذه المراسم تدشين 5 انجازات حديثة لددى منظمة الابحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للقوة البرية للجيش الايراني وتسليمها الى الوحدات المستفيدة منها بالجيش.

ويضيف هذا التقرير ان المعدات الحديثة التي ازيل الستار عنها اليوم، هي كالتالي :

- مركبة تكتيكية مصفحة خفيفة مضادة للرصاص :

مركبة "رويين تن" التكتيكية الخفيفة والمضادة للرصاص الفولاذي، وهي مصفحة قوية ذات قدرة مناورة عالية وتتميز بهيكل قادر على حماية ارواح الركاب في ميدان المعركة والعمليات الارهابية .

- الروبوت "حيدر – 1" الذكي والمرتبط بشبكة مركزية :

مركبة الروبوت الذكي "حيدر 1" تتميز بأنها ذات 6 عجلات فعالة، وقادرة على نقل الحمولة، وذات قدرة على الاستدارة 360 درجة وتملك قابلية تحديد المعوقات في الطريق.

وتم تسليح هذا الروبوت الذكي برشاش قادر على تحديد الهدف واطلاق النيران بشكل ذاتي

- طائرة "فرباد" المسيرة التي تطلق من اليد :

هذه الطائرة المسيرة تقوم بمهام استكشافية ومراقبة لمساعدة وحدات الاستطلاع العسكرية في الألوية الهجومية وقوات الرد السريع ، وهي مجهزة بمنظومة طيار آلي ويمكنها التقاط الصور في الليل والنهار.

هذه الطائرة المسيرة دخلت حاليا خط الانتاج الشامل وتم تسليمها الى الوحدات المستفيدة في القوة البرية للجيش الايراني .

- منظومة التشويش على المنظومات التجسسية والقتالية :

هذه المنظومة ايضا تعد من احد انجازات القوة البرية للجيش الايراني، حيث يمكن تركيبها على المركبات والمواقع الثابتة وهي قادرة على كشف الاهداف بشكل مصور .

منظومة "لبيك – 1" القادرة على توجيه الصواريخ بالغة الدقة؛ والتي اجتازت مرحلة الاختبارات المختبرية اللازمة، كما خاضت الاختبارات الميدانية والعملياتية.

انتهى ** ح ع