صحفیون فلسطینیون یتظاهرون للمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة

ورفع الصحفیون الاعلام الفلسطینیة والشعارات التی تطالب برفع الحصار وانهاء معاناة الصحفیین فی قطاع غزة.

وقال "سلامة معروف" رئیس المکتب الإعلامی الحکومی فی غزة إن "الوقفة تأتی رسالة من الصحفیین الفلسطینیین وصرخة تعلو الصوت لتقول کفی لهذا الحصار الصهیونی الظالم الممارس علی شعبنا منذ ما یزید عن 13 عاما".

وحمل معروف الاحتلال الصهیونی تداعیات الحصار علی القطاع، کما حمل المؤسسات الدولیة المسؤولیة کونها مقصرة فی تلبیة احتیاجات الصحفیین فی القطاع.

بدوره، قال رامی الشرافی عضو مجلس نقابة الصحفیین الفلسطینیین إن الصحفی الفلسطینی یتعرض لاعتداءات مباشرة وبقرار سیاسی من قیادة الاحتلال، لافتا إلی أن الصحفی الفلسطینی لا یحمل سوی قلمه وکامیرته.

وأوضح أن نقابة الصحفیین تحمل ملف الانتهاکات ضد الصحفیین إلی مجلس حقوق الانسان، کما تحمله الی محکمة الجنایات الدولیة للمطالبة من المجتمع الدولی تفعیل القضیة ومحاسبة الاحتلال علی جرائمه بحق الصحفیین".

من ناحیته، أشار صالح المصری رئیس لجنة دعم الصحفیین الی نقص المعدات فی المؤسسات الصحفیة جراء استمرار الحصار الصهیونی، لافتا إلی استشهاد صحفیین اثنین واصابة 422 اخرین من بینهم 47 صحفیة جراء تغطیة مسیرات العودة وکسر الحصار شرق قطاع غزة.

وقال المصری إن "رسالة الصحفی الفلسطینی الیوم للاحتلال أن التغطیة ستظل مستمرة".

من ناحیته، أکد خالد البطش منسق الهیئة العلیا الوطنیة لمسیرات العودة علی أن الاحتلال یتعمد استهدافه للصحفیین والصحفیات العاملین فی کافة المیادین العاملة فی فلسطین، خاصةً قطاع غزة فی تغطیة مسیرات العودة.

وأوضح البطش أن الاحتلال یرید من استهدافه للصحفیین طمس الحقیقة وعدم نقل الروایة الفلسطینیة الصحیحة، وفصح جرائمه المرتکبة بحق أبناء الشعب الفلسطینی أمام مرأی العالم.

وأشار إلی أن الحصار الصهیونی الذی امدت علی مدار الـ12 عاما أثر علی مناحی الحیاة کافة منها الصحیة والاجتماعیة والاقتصادیة.

وقال البطش :" آن الأوان لکسر هذا الحصار الظالم علی قطاع غزة"، مضیفاً بأن لدینا الحق المطلق فی مواجه الاحتلال الصهیونی بکافة الأشکال.

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