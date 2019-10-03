مسؤول : اغلاق معبر خسروي الحدودي بناء على طلب السلطات العراقية

وقال جعفر همتي في تصريح لمراسل "ارنا"، ان اغعلاق منفذ خسروي جاء بطلب الجانب العراقي وذلك حفاظا على سلامة وامن الزوار والمشاكل في بغداد.

واضاف، ان المباحثات جارية، منذ امس، مع السلطات العرقية ليتم اعادة فتح هذا المعبر قرييبا.

انتهى ** ح ع