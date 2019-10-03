الحرس الثوري : محاولة اغتيال اللواء قاسم سليماني باءت بالفشل

وكشف حجة الاسلام طائب في كلمته اليوم الخميس خلال الملتقى الـ 23 لكبار قادة الحرس الثوري اليوم، أن "اغتيال اللواء سليماني بجانب اثارة حروب طائفية مخطط عبري - عربي أعد له منذ سنوات، حيث تم احباطه واعتقال كافة اعضاء فريق الاغتيال".

واكد، أن اعداء الثورة الاسلامية وبعد فشلهم في استهداف مقرات الحرس الثوري، نفذوا مخططا، تم الاعداد له على مدى سنوات لاغتيال اللواء سليماني في داخل ايران وتحديدا في محافظة كرمان (جنوب شرق).

واوضح رئيس استخبارات الحرس الثوري، أن فريق اغتيال عميل ومأجور دخل ايران خلال ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)، وقام بشراء عقار مجاور لحسينية المرحوم والد اللواء سليماني في كرمان، وبعد الاستقرار قام الفريق باعداد ما يتراوح بين 350 و500 كغم من المتفجرات، لوضعها تحت الحسينية عبر ايجاد ممر تحت المبنى، بغية تفجيره عند تواجد اللواء سليماني الذي دأب الحضور سنويا في حسينية والده خلال التاسع والعاشر (من محرم) حيث ذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام).

و وصف حجة الاسلام طائب مخطط الاغتيال الخبيث بانه اعد لإثارة حرب طائفية وبث شائعة تصفية حسابات داخلية؛ مردفا : لكن بفضل الله ويقظة ابناء الشعب الايراني، في استخبارات الحرس الثوري تم افشال هذه المؤامرة التي اعد لها منذ سنوات، قبل تنفيذها.

ونوه الى أن استخبارات الحرس الثوري رصد خلية الاغتيال حتى قبل استقدامه من ايران الى بلد مجاور بغية تدريبه، وصرف مبالغ ضخمة لانجاح عمليته، حيث اعترف اعضاء الفريق بعد الاعتقال بانهم كانوا يستهدفون عبر اغتيال سليماني، زعزعة استقرار الوضع الداخلي والرأي العام.

وأضاف : لقد تم بفضل الله والعمل الاستخباري الدقيق والذكي وبايعاز من القائد العام للحرس الثوري، تم احباط العملية قبل تاسوعاء وعاشوارء، عبر القبض على كافة اعضاء الخلية البالغ عددها 3 افراد، ارتبطوا وخططوا لذلك مع اجهزة استخبارات صهيونية وعربية لسنوات.

ولفت رئيس استخبارات الحرس، الى أن تلك الاجهزة كانت واثقة من نجاح العملية بحيث اعلن الكيان الصهيوني قبل فترة، عن استهداف اللواء قاسم سليماني؛ لكنها باءت بالفشل وتمكنت القوات المنتسبة استخبارات الحرس الثوري من اعتقال اعضاء هذه الخلية.

انتهى ** ح ع