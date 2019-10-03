اجتماع اوبك للغاز يبدأ اعماله فی موسکو بمشاركة ايران

وتسيطر الدول الاعضاء في مجمع الدول المصدرة للغاز على 42 بالمئة من اجمالي انتاج الغاز عالميا، كما تمتلك 70 بالمئة من موارد الغاز في العالم، وتتحكم بـ 38 بالمئة من عمليات نقل الغاز عبر الانبايب و85 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال (ال، ان، جي).

وتجدر الاشارة ايضا، الى ان اول اجتماع اوبك للغاز عقد في ايران وبمبادرة الجمهورية الاسلامية؛ وفي ضوء زيادة الدول الاعضاء الملحوظ خلال الدورة الحادية والعشرين لهذا المؤتمر، فإن ذلك خير دليل على نجاح هذه المبادرة.

يضاف الى ذلك، ان القمة الاولى للدول الاعضاء في مجمع الدول المصدرة للغاز سيعقد في دولة غينيا.

انتهى ** ح ع