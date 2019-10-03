العراق حكومة وشعبا لن يسمح باستمرار التحركات المضرة

وبحسب الموقع الاعلامي لوزارة الخارجية اليوم الخميس، فقد اضاف هذا البيان : نحن على ثقة بان الحكومة والشعب العراقيين، وجميع التيارات والاحزاب والشخصيات، لاسيما مراجع التقليد الاجلاء وغيرهم من الزعامات الدينية والسياسية سيعملون جميعا على تهدئة الوضع المضطرب الحالي، دون ان يسمحوا باستمرار بعض التحركات التي تضر بالشعب العراقي وتؤدي الى استغلالها من قبل الاجانب.

واذ نوهّت الخارجية الايرانية بأهمية مسيرة اربعين ذكرى استشهاد ابي الاحرار الامام الحسين (عليه السلام)، وضرورة اقامة هذا التجمع العظيم، دعت جميع الرعايا الايرانيين المؤمنين والمحبين لاهل البيت (عليهم السلام) الى تأجيل زياراتهم للعراق الى حين تهدئة الاوضاع في هذا البلد، والانتباه الى تحذيرات المسؤولين السياسيين والامنيين لمراسم الاربعين.

انتهى ** ح ع