زنكنة : مجمع الدول المصدرة للغاز ماض في اداء دوره البارز على الصعيد الدولي

جاء ذلك في تصريح خاص ادلى به زنكنة لمراسل "ارنا"، وذلك على هامش اجتماع مجمع الدول المصدرة للغاز الذي استضافته موسكو اليوم الخميس.

واشار زنكنة الى ان المشاركين في هذا الاجتماع ناقشوا القضايا ذات الصلة باداء المجمع وايضا تقارير العرض والطلب لدى الاسواق العالمية.

كما نوه الى تمديد فترة مهام الامين العام لمجمع الدول المصدرة للغاز، وانضمام جمهورية اذربيجان بصفة عضو مراقب الى هذه المنظمة.

وبدأت اليوم الخميس في موسكو اعمال الدورة الحادية والعشرين لاجتماع "مجمع الدول المصدرة للغاز" (GECF)، بحضور وزير النفط الايراني بيجن زنكنة.

وكان اول اجتماع اوبك للغاز عقد في ايران وبمبادرة الجمهورية الاسلامية؛ وفي ضوء زيادة الدول الاعضاء الملحوظ خلال الدورة الحادية والعشرين لهذا المؤتمر، فإن ذلك خير دليل على نجاح هذه المبادرة.

يضاف الى ذلك، ان القمة الاولى للدول الاعضاء في مجمع الدول المصدرة للغاز ستعقد في دولة غينيا

انتهى ** ح ع