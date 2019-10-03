وزير الداخلية الايراني: تعزيز اقتصاد البلاد يحبط تاثيرات الحظر

وفي تصريح ادلى به الخميس خلال اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم في مدينة شيراز جنوب ايران قال رحماني فضلي، ان الامن يعد من اهم قضايا البلاد ومركز ثقله هو الاقتصاد ، لذا يتوجب علينا العمل على الاقتصاد لتعزيزه من اجل احباط تاثيرات الحظر فيما لو اراد العدو فرض المزيد منها.

واضاف، ان العدو يهددنا اليوم اقتصاديا ولو استطاع فانه لن يرحمنا لحظة واحدة ابدا وان كنا نرى عدم قيامه بامر ما فذلك يعود لعدم استطاعته.

وتابع وزير الداخلية، انه بناء على ذلك فان الامن في الداخل والخارج متعلق بالقضايا الاقتصادية ويتوجب علينا تحقيق الرضا العام في القضايا الاقتصادية.

واكد رحماني فضلي بانه لا ينبغي الشك لحظة واحدة بضرورة الاقتصاد المقاوم واضاف، ليس هنالك اي عائق او مشكلة تنفيذية لتحقيق الاقتصاد المقاوم وان كانت هنالك مشكلة ما فهي من جانب الاجهزة التنفيذية وهي قابلة للحل وان المدراء ايضا يمتلكون الصلاحيات اللازمة لحلها.

انتهى ** 2342