هزتان ارضيتان تضربان مناطق في جنوب وجنوب غرب ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الهزة الاولى ضربت مدينة جرام بمحافظة كهكيلوية وبوير احد جنوب غرب ايران في الساعة 20:56:00 من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (17:26:00 مساء بتوقيت غرينتش) بقوة 3.8 درجة ريختر في عمق 16 كم من سطح الارض.

وافادت المؤسسة في تقرير اخر لها بان هزة ارضية اخرى بقوة 4.2 ريختر ضربت مدينة جهرم بمحافظة فارس جنوب ايران في الساعة 21:57:23 بالتوقيت المحلي (18:27:23 مساء بتوقيت غرينتش) وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

ولم تصل لغاية اي تقارير بوقوع اضرار جراء هاتين الهزتين.

انتهى ** 2342