ايران وطاجيكستان تؤكدان على تطوير التعاون السياحي

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الطاجيكي يوم امس الخميس لوزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الايراني الذي يزور دوشنبة في الوقت الحاضر للمشاركة في اجتماع وزراء السياحة للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "ايكو".

وفي هذا اللقاء الذي حضره ايضا السفير الايراني محمد تقي صابري، تبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا خاصة تنمية التعاون الثنائي في مجالات السياحة والتراث الثقافي.

واشار وزير الخارجية الطاجيكي الى ظروف المنطقة واعرب عن ثقته بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتغلب على المشاكل التي تواجهها.

واشاد بمشاركة الشركات الايرانية في مشاريع اقتصادية كبرى في طاجيكستان ومنها انشاء سدي ومحطتي "سنغتودة 2" و"راغون" الكهرومائتين ونفق "استقلال".

واكد على المشتركات الثقافية واللغوية بين الشعبين الايراني والطاجيكي داعيا للاستفادة منها لزيادة تبادل السياح واستثمار خبرات ايران في اقامة معارض السياحة وتدريب المتخصصين وتنظيم الملتقيات للتعريف بطاقات البلدين في مختلف المجالات خاصة السياحة.

من جانبه اشار وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الايراني الى المشتركات بين الشعبين وقال، انه تم خلال الاشهر الاخيرة اتخاذ خطوات جيدة في سياق رفع مستوى العلاقات الثنائية من ضمنها زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى دوشنبة للمشاركة في اجتماع القمة لمنظمة "سيكا" والمحادثات التي اجراها مع الرئيس الطاجيكي امام علي رحمان.

واكد مؤنسان بان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي اليوم اقوى مما مضى في ظل المقاومة والدعم من الشعب.

واعلن استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية التام لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البلد الصديق والشقيق طاجيكستان في جميع المجالات ومنها السياحة والتراث الثقافي والصناعات اليدوية.

وفي ختام اللقاء توجه وزير التراث الثقافي الايراني الى مدينة خجند في شمال طاجيكستان للمشاركة في الاجتماع الثالث لوزراء السياحة في الدول الاعضاء بمنظمة "ايكو" الذي يعقد اليوم الجمعة.

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