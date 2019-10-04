زنكنة: لتعتبر دول المنطقة ايران صديقة لها

وفي تصريح ادلى به للصحفيين الايرانيين في موسكو الخميس، قال زنكنة، اننا مستعدون لتوفير امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز بمعية سائر دول المنطقة وان هذا الامر يجب تحقيقه من قبلنا (دول منطقة الخليج الفارسي).

واضاف، لتعتبر دول المنطقة ايران صديقة لها لان ايران صديقة للجميع وباعتقادي انه ليس هنالك عدو في هذه المنطقة اساسا وان العدو هو خارج المنطقة وان كان هنالك اي خلاف فان ايران لم تكن السباقة او المسببة لها.

وحول زيارته الى موسكو اشار وزير النفط الايراني الى مشاركته في اسبوع الطاقة الروسي والقائه كلمة في ندوة عقدت على هامش الاجتماع حول الدور العالمي لصناعة الغاز، لافتا الى انه طرح مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في ضوء النقاشات التي جرت بشان فرض الحظر على ايران وامن المنطقة.

ونوه الى تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاجتماع العام لاسبوع الطاقة الروسي واضاف، ان بوتين قدم اجوبة حازمة وواضحة من ضمنها فيما يتعلق بالهجوم على منشآت النفط السعودية.

وكان الرئيس الروسي قد رفض توجيه الاتهام لايران بتنفيذ الهجوم على ارامكو نظرا لعدم وجود اي دليل على ذلك.

يتبع ** 2342