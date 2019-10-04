الطائرة الايرانية تستعيد توازنها بالفوز على كندا

وفي هذه المباراة التي خاضته ايران لعبت بلاعبيها الاحتياط خسرت الشوط الاول 25-18 الا انها استفاقت وقدمت عرضا جيدا انهت به الاشواط الثلاثة اللاحقة لصالحها بنتائج 25-23 و 27-25 و 25-19 .

وكانت ايران قد خسرت اولى مبارياتها في البطولة امام روسيا 3-1 وكان من المؤمل في مباراتها الثانية ان تحقق فوزا متوقعا على مصر الا انها خسرتها ايضا بنتيجة 3-1 ما حدا بالمدرب ايغور كولاكوفيتش للاستفادة امام كندا من لاعبيه الاحتياط الذين كانوا عند حسن الظن وحققوا اول فوز لايران.

وستلاقي ايران في المباريات القادمة استراليا والبرازيل واميركا وتونس والارجنتين واليابان وايطاليا وبولندا.

يذكر ان الدورة 14 لبطولة كاس العالم للكرة الطائرة تجري في 3 مدن باليابان وهي فوكوكا وناغانو وهيروشيما بمشاركة 12 فريقا تلعب بطريقة الدوري فيما بينها.

وكانت الدورتان الاولى والثانية قد اقيمتا في بولندا والمانيا الشرقية فيما اقيمت باقي دورات البطولة في اليابان لغاية الان وتعد روسيا هي الاكثر احرازا للالقاب فيها برصيد 6 ذهب و 2 فضة و 3 برونز.

وشاركت ايران في البطولة 3 مرات فيما سبق وحلت في المركز 11 عام 1991 والمركز 9 عام 2011 والمركز 8 عام 2015 .

انتهى ** 2342