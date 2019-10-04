مسؤول ايراني: حدود خسروي تُفتح اليوم امام زوار الاربعين

وقال مسعود بهرام نجاد في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" ان اول مجموعة من زوار الاربعين ستتوجه الى العراق بعد توقف دام ليوم واحد.

يذكر انه وبسبب بعض المشاكل الداخلية في العراق وبناء على طلب من المسؤولين العراقيين فقد تم اغلاق حدود خسروي (المنذرية في الجانب العراقي) يوم امس الخميس امام زوار الاربعين الا ان عبور الرعايا الاجانب والمسافرين العراقيين كان جاريا وكذلك التبادل التجاري.

جدير بالاشارة ان عبور زوار الاربعين كان يجري خلال الاعوام الماضية من المعابر الثلاثة وهي مهران (غرب) وجذابة وشلمجة (جنوب غرب) فيما اضيف اليها معبر خسروي (غرب) في العام الجاري بعد اتفاق توصل اليه الطرفان .

انتهى ** 2342