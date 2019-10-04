امام جمعة طهران: رسالة الاربعين تؤدي الى توعية ويقظة الشعوب امام الظلم

وقال آية الله امامي كاشاني في خطبة صلاة الجمعة لهذا الاسبوع في طهران، ان اميركا والصهيونية وآل سعود هم اعداء الله ولا يريدون للحقيقة ان تنكشف .. انهم يريدون للحق ان يبقى خفيا ويندثر .. هذه حقيقة نراها في عالمنا المعاصر ولكن لو واصلنا المضي في طريق الثبات والصمود سنحقق الانتصار بالتاكيد.

واشار الى مقاومة الشعب اليمني امام جرائم آل سعود واضاف، ان الشعب اليمني صمد وقاوم امام حكام آل سعود وحماتهم، وان الباري تعالى يمّن على هذا الشعب بالعون والنصر فيما سقطت سمعة آل سعود كما سقطت سمعة حماتهم مثل اميركا والصهيونية.

ونوه امام جمعة طهران الموقت الى شعار اميركا في ممارسة الضغوط القصوى ضد ايران واضاف، ان البوق الاعلامية لهذا الشعار تُشاهد في تحركات وممارسات آل سعود وسائر حماة وحلفاء اميركا والصهيونية ، لكننا راينا كيف ان الباري تعالى حوّل ضغوطهم القصوى الى اقصى الذل والتعاسة لهم واطاح بسمعتهم.

واكد قائلا، ان هذه قدرة الباري تعالى وثمرة للصمود والثبات في طريق الشهداء والدين والشعور بالمسؤولية امام الشهداء.

وقال آية امامي كاشاني ان اربعينية الامام الحسين (ع) تثبت هذه الحقيقة وهي ان القيم السامية يجب ان تتبلور على الدوام وقد انعكست هذه الحقيقة بحيث بادر العدو لخلق المتاعب لمسيرة الاربعين والعراق بعد ان ضاق ذرعا بها ووجد من الصعب عليه رؤية الملايين وهم يشاركون في هذه المراسم.

وصرح خطيب جمعة طهران، ان العدو لا يريد لراية الامام الحسين عليه السلام ان ترفرف لانه يرى انها تكرس روح الشهادة والمقاومة وتسهم في يقظة الشعوب ووقوفها بوجه الظلم وتدعوهم الى رفض الذل والخنوع لذا فان الجموع المشاركة في مسيرة الاربعين تجسد روح رفض الذل اقتداء بشعار الامام الحسين "هيهات منا الذلة" فيما الاعداء لا يطيقون ذلك ويحاولون اختلاق العقبات والمشاكل الا ان الباري تعالى لهم بالمرصاد.

انتهى ** 2342