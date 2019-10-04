الوكالة الذرية: ايران طوّرت تعاونها مع الوكالة

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية الجمعة أن إيران اتّخذت "خطوة في الاتجاه الصحيح" في ما يتعلّق بالإجابة عن الأسئلة المرتبطة ببرنامجها النووي .

وقال المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا للصحافيين في فيينا إنه كان هناك "تعاون" من قبل إيران خلال الأسابيع الماضية فيما يتعلّق بالأسئلة المرتبطة بالضمانات النووية التي أعلنتها للوكالة.

وأضاف "لا يعني التعاون أنه تم التعامل بالكامل مع هذه المسائل لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأفاد فيروتا أن الأسئلة ذات الصلة التي طرحتها الوكالة الأممية لم تتطرق مباشرة إلى الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة "5+1" عام 2015 بل إلى اتفاق الضمانات المنفصل بين إيران والوكالة.

وفي تصريحاته للصحافيين، لم يعط فيروتا تفاصيل بشأن ماهية المواضيع المرتبطة بأسئلة الوكالة لكنه أشار إلى أنها تناقش مسائل "جوهرية" مع ايران.

وأضاف للصحفيين: "هناك حوار مستمر وهذا الحوار يجرى في الوقت الراهن".

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