حماس: محاولة اغتيال اللواء سليماني لا تخدم الا العدو الصهيوني

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم ان محاولات اغتيال سليماني لا تخدم إلا المشروع الصهيوني، وتهدف إلى إثارة الخلافات والقلاقل التي تضعف قدرة الأمة على مواجهة التحديات التي تمر بها نتيجة التغول الصهيوني عليها بغطاء أمريكي فج.
واضاف في تصريح وصل مراسلنا ان
الاستهداف الصهيوني لكل مكونات الأمة يتطلب توحيد الجهود على امتداد جبهات المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني باعتباره العدو المركزي، وضرورة نبذ كل الخلافات الطارئة على الأمة.
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غزة/٤ تشرين اول/اكتوبر/ارنا ادانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"محاولة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم ان محاولات اغتيال سليماني لا تخدم إلا المشروع الصهيوني، وتهدف إلى إثارة الخلافات والقلاقل التي تضعف قدرة الأمة على مواجهة التحديات التي تمر بها نتيجة التغول الصهيوني عليها بغطاء أمريكي فج.
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