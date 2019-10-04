السفير الايراني في موسكو يتباحث مع مساعد الخارجية الروسي حول الصحفية المعتقلة

وافادت السفارة الايرانية في موسكو في تقرير لها الجمعة انه تم خلال اللقاء، فضلا عن بحث العلاقات الثنائية، البحث بشان اعتقال صحفية روسية في طهران ، واعربا عن الامل بحل وتسوية القضية على وجه السرعة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد اعلنت أن السفير الإيراني في موسكو، مهدي سنائي، أكد خلال تواجده في وزارة الخارجية الروسية، أنه سيتم قريبا إطلاق سراح المواطنة الروسية المحتجزة في طهران، يوليا يوزيك.

وجاء في بيان وزارة الخارجية في هذا الصدد، "دعا نائب وزير الخارجية إيغور مورغولوف السفير الإيراني في موسكو، مهدي سنائي، إلى وزارة الخارجية الروسية لتوضيح ملابسات احتجاز المواطنة الروسية يوزيك في طهران".

ووفقا للبيان، أكد السفير الإيراني أن "وكالات إنفاذ القانون احتجزت يوزيك لتقديم توضيحات بشأن عدد من المسائل وسيتم إطلاق سراحها قريبًا".

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