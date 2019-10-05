سباهان اصفهان يواصل صدارته للدوري الايراني الممتاز

وفي مباراة اخرى حقق استقلال طهران اول فوزه له في الدوري الايراني لهذا العام على حساب كل كهر سيرجان 2-1 في طهران.

اما برسبوليس بطل الدوري الايراني في الاعوام الثلاثة الماضية فقد مني بخسارته الثالثة في الموسم الجاري امام مضيفه شهر خودرو مشهد بهدف قاتل جاء في الوقت بدل الضائع من المباراة.

كما واصل تراكتور سازي تبريز نتائجه الجيدة بالفوز على ضيفه بارس جنوبي جم 1-0 ملاحقا سباهان في الصدارة.

وفي سائر المباريات حقق نفط مسجد سليمان فوزا مهما على مضيفه بيكان 3-2 کما فاز فولاد خوزستان على مضيفه شاهين شهرداري بوشهر 1-0 ونفط ابادان على ضيفه سايبا 1-0 فيما تعادل نساجي مادزندران مع ماشين سازي تبريز من دون اهداف.

وبهذه النتائج الحاصلة فقد واصل سباهان صدارته للدوري برصيد 14 نقطة ياتي بعده تراكتور سازي في مركز الوصافة بنفس الرصيد مع فارق الاهداف ومن ثم شهر خودرو مشهد برصيد 13 نقطة اما برسبوليس فانه يحتل المركز السابع برصيد 9 نقاط واستقلال طهران المركز الـ 11 برصيد 6 نقاط.

انتهى ** 2342