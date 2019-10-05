نائب سوري: فتح معبر البوکمال انتصار لمحور المقاومة

واضاف الحاج علي في حوار خاص اجرته معه مراسلة ارنا ان اعادة فتح هذا المعبر تعتبرايضا انتصارا للجيشين العربي السوري والعراقي لان اساس الحرب علي سوريا هو تقطيع اوصال محور المقاومة بالكامل وقطع كل طرق الامداد التي تصل من جنوب لبنان من حزب الله الي سوريا الي العراق وايران ونلاحظ أنه قد قامت الولايات المتحدة الامريكية بنشر تنظيم داعش الارهابي علي الحدود السورية – العراقية لقطع هذا الطريق و نشر جبهة النصرة في منطقة القلمون لقطع الطريق بين لبنان وسوريا ولكن بهمة حزب الله و الجيش العربي السوري والحشدالشعبي والجيش العراقي والدعم الايراني المتواصل استطعنا ان نصل الي هذه النتيجة الايجابية أن يكون هناك الاتصال الجغرافي.

واكد ان فتح المعبرله فوائد عديدة من الناحية الاقتصادية، هذا سوف يصل سوريا باالعراق و بايران وبالتالي سوف يخفف قليلا عن الشعب السوري معاناته للحصار الاقتصادي الجائر والاحادي الذي تفرضة الولايات الامريكية علي الشعب السوري.

**قد تقوم امريکا بدفع اذنابها الي هذا المعبر

واضاف:نتوفع ان تقوم الولايات الامريكية بدفع اذنابها الي هذا المعبر من اجل قطعه من تنظيم داعش الارهابي ومن غيره والخلايا الناعمة لكن ان الجيش العربي السوري والجيش العراقي الشقيق هم قادرون علي التصدي لهذه الهجمات.

وشدد بالقول: نحن متفائلون جدا بهذا النصر العظيم الذي من شأنه فعلا أن يعيد القوة و الثبات لكل مواقف الدول التي حاربت الارهاب ويثبت ايضا ان محور المقاومة هو محور يصعب كسره وتقطيع اوصاله وعلی العكس تماما ان سوريا وحزب الله قد غيرا معادلات الاشتباك والردع مع الكيان الصهيوني وفتح هذا المعبر سوف يكون له دور كبير في دعم ذلك.

وفي جانب اخر من الحوار اشار الي المؤتمرالذي اقيم الاسبوع الماضي في مدينة اسطنبول حول سوريا من قبل المعارضه التركية وقال: نعلم تماما ان اردوغان عندما بدأ حياته السياسية كان يرفع شعار صفر العداء خاصة بالنسبة للجوار لكن لاحظنا بعد ذلك بدأت سياسته من صفر الاعداء الي صفر الاصدقاء ومن ضمنهم سوريا.

لا يمكن اقامة علاقات سياسية و دبلوماسية مع حز ب العدالة والتنمية في تركيا

اردوغان هو الذي ناصب العداء و نشأ معسكرات تدريب الجماعات الارهابية المسلحة وادخل مئات الالاف من الارهابيين الي سوريا من اجل تدمير القری و البلدات والبني التحتية وهذه السياسات انعكست سلبا علي الداخل التركي؛ اولا من الناحية السياسية اردوغان لم يستطع ان يفي بوعوده تجاه مناصريه داخل حزب العدالة والتنمية لذلك لاحظنا الانشقاق داخل الحزب كما ان سياساته الخاطئة تركت تاثيرا سلبيا علي الاوضاع الاقتصادية في البلاد وكل ذلك دفع المعارضة التركية الي اقامة هذا المؤتمر.

نحن لسنا في العداء مع الشعب التركي لكن في ظل نظام اردوغان والعدالة والتنمية لا اعتقد ابدا أن تكون هناك اي علاقات سياسية ودبلوماسية بيننا و بين تركيا وكما انني اعتقد ان هذه المعارضة سوف تتعزز.

وتابع مهند الحاج علي بالقول: هناك ضغوط ايرانية وروسية كبيرة جدا علي تركيا لتغيير مواقفها تجاه سوريا خاصة في منصات استانا ولاشك انه و بفضل صمود الشعب السوري والتفافه حول قيادته وحول جيشه، لم تعد تركيا قادرة علي تسويق فكرة ازالة الدولة السورية؛ هذا الهدف لا يمكن تحقيقه ابدا حتي امريكا لم تتمكن من تحقيقه والسبب الاساسي في ذلك هو التفاف الشعب السوري حول قيادته والجيش السوري وكذلك بسبب دعم حلفاء سوريا خاصة ايران وروسيا في مكافحة الارهاب.

واكد النائب السوري: هم ضخوا مئات الاف من الارهابيين الي سوريا عبر تركيا ولكن بسبب صمود الشعب السوري استطعنا ان نفرض ارادة الدولة السورية والشعب علي كل من كان يناصب العداء لسوريا وبالتالي هم يعملون تماما ان تدمير سوريا او تقسيمها اوتحويلها الي نموذج ليبيا لم يعد بالامكان لذلك نلاحظ تغييرا في الخطاب التركي.

واستطرد بالقول: في عام 2013 قال الرئيس السوري بشار الاسد ان هذا الارهاب الذي ترسلونه الي سوريا سوف يرتد اليكم ونحن الان في عام 2019 نري نتايج تلك الرؤية العميقة الاستراتيجية لبشار الاسد.

الان مشكلة اردوغان هو أين سوف يذهب بعشرات الالاف من الارهابيين الاجانب الموجودين في محافظة ادلب والمحاصرين هناك؟ الجيش العربي السوري يستطيع القضاء عليهم و لكن هم سوف يفرون الي تركيا؛ الي الدولة التي ارسلتهم وهذا ما لايريده اردوغان وهو يحاول الان بمساعي ايرانية وروسية ان تتوسطا لدي اروبا لكي تستلم كل دولة اوربية ارهابيها وتحاكمهم ولكن اوروبا حتي الان ترفض لذلك هي مشكلة كبيرة بالنسبة لاردوغان في ادلب وهو يحاول حلها عبر تغيير خطابه السياسي تجاه سوريا ولكن انا لا اعتقد ان هذا الخطاب جذري وجوهري لان ما قام به الاحتلال هو مازال قائم حتي الان.

واضاف النائب السوري: اما المنطقة الامنة هي حلم تركيا منذ بداية الازمة في سوريا تحت مسميات مختلفة منطقة عازلة ومنزوعة السلاح او الحظر الجوي؛ الهدف الاساسي بالنسبة لاردوغان هو ان تكون المنطقة الامنة المكان الذي تنطلق منه العمليات الارهابية باتجاه سوريا والهدف الاخر له هو ان يكون منطلقا له ليوجه عمليات ضد الاكراد السوريين الذين يناهضون التواجد التركي ويناهضون تركيا بشكل عام ولكن هناك قرار للدولة السورية هو قرار استراتيجي من الرئيس بشار الاسد وهو اننا سوف نحرر كامل اراضي الجمهورية العربية السورية حتي اخر شبر من اي احتلال سواء كان هذا الاحتلال امريكيا ام تركيا او ارهابيا، لذلك هذه المنطقة الامنة التي يحاول اردوغان يسوق اليها سياسيا في المجتمع الدولي لم تنجح.

ايضا هناك معارضة امريكية وخلاف امريكي علي هذه المنطقة لانها سوف توثر علي حلفائها من السوريين الانفصاليين الموجودين في شرق سوريا وبالتالي هذا سوف ينعكس سلبا علي سياساته.