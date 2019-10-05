ايران الثالثة عالميا بتسجيلها 100 مواصفة وطنية في مجال النانو

وقالت الخبيرة في مؤسسة المواصفات الايرانية "الهة اسلامي بور" ان تكنولوجيا النانو هي حديثة نسبيا لذا فأن وضع وتسجيل المواصفات في هذا المجال يعد ضرورة وطنية بسبب تطور البلاد بهذا الشأن.

واضافت ان المؤسسة قامت بتدوين 100 مواصفة في مجال تكنولوجيا النانو في اربعة فصول وهي "المصطلحات والتعاريف" و"آليات تعيين المواصفة" و"السلامة والدقة" و"مدى فاعلية المنتجات".

وبينت ان هذه المواصفات مطابقة للمواصفات العالمية معلنة ان ايران احتلت المركز الثالث عالميا في مجال تسجيل مواصفات النانو بتسجيلها 100 مواصفة وطنية في مجال النانو تكنولوجي.

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