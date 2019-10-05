إيران تمتلك أكبر مخزون من الخلايا الجذعية لدم الحبل السري في الشرق الأوسط

وقال المدير التنفيذي لشركة رويان لتكنولوجيا الخلايا الجذعية للصحفيين في مدينة مشهد (شمال شرق) اليوم السبت : أن عينات دم الحبل السري التي يبلغ عددها 130 ألف عينة مخزنة في بنوك دم الحبل السري العامة والخاصة في البلاد، وأن 115 الف عينة منها مخزنة في البنوك الخاصة وقد تم دفع رسوم التخزين والصيانة الخاصة.

وأضاف الدكتور مرتضى ضرابي: تضم محافظات طهران وأصفهان وخراسان الرضوية أكثر مخزون من الخلايا الجذعية لدم الحبل السري في البلاد على التوالي.

وصرح: أن حجم تخزين دم الحبل السري يبلغ حوالي 700 الف عينة في كل العالم حاليا في البنوك العامة، و 6 ملايين في البنوك الخاصة.

وأوضح ان الخلايا الجذعية تستخرج من ثلاثة مصادر من دم الحبل السري ونخاع العظام والدم المحيطي، والذي يعد الحبل السري من أفضل مصادر هذا النوع من الخلايا.

تستخدم الخلايا الجذعية لعلاج 80 مرضا

وقال المدير التنفيذي لشركة رويان لتكنولوجيا الخلايا الجذعية، ان الخلايا الجذعية من دم الحبل السري لها دور في علاج 80 مرضا ، بما في ذلك أمراض الدم والثلاسيميا وعيوب الجهاز المناعي.

واضاف الدكتور ضرابي : إن الخلايا الجذعية للحبل السري تستخدم في علاج الشلل الدماغي وأمراض القلب وأمراض السكري من النوع الأول وفقدان السمع وأمراض الاطفال قيد التحقيق وسيتم تقديم النتائج في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.

وأشار إلى عدد عمليات الزرع التي يتم إجراؤها من خلال الخلايا الجذعية المستخرجة من الحبل السري في العالم ، والبالغة حوالي 42 الفا، وتابع: حتى الآن ، تم إجراء الآلاف من عمليات زرع الخلايا الجذعية في إيران لعلاج أمراض مختلفة، بما في ذلك 200 حالة من دم الحبل السري.

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