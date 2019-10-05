كرة القدم الخماسية الإيرانية للمكفوفين تحجز بطاقة التأهل الى أولمبياد طوكيو للمعاقين

إيلام/ 5 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - تم تسمية لوحة للفنان سجاد ذو الفقاري، من أبرز المصورين في محافظة إيلام (غرب البلاد) ، بين أفضل 10 صور لمهرجان التراث الثقافي الدولي غير المادي.