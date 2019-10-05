٠٥‏/١٠‏/٢٠١٩ ٣:٠١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83504133
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كرة القدم الخماسية الإيرانية للمكفوفين تحجز بطاقة التأهل الى أولمبياد طوكيو للمعاقين

كرة القدم الخماسية الإيرانية للمكفوفين تحجز بطاقة التأهل الى أولمبياد طوكيو للمعاقين

طهران/ 5 تشرين الأول/ اكتوبر/ ارنا - حجز المنتخب الإيراني لكرة القدم للمكفوفين بطاقة التأهل الى الألعاب الأولمبية 2020 للمعاقين في طوكيو، بعد ان فاز على تايلاند البلد المستضيف للبطولة الآسيوية.

وتقام بطولة آسيا لكرة القدم الخماسية في باتايا بتايلاند في الفترة من 30 سبتمبر  إلى 7 أكتوبر.

يذكر ان منتخب كرة القدم الإيراني للمكفوفين كان قد نال فضية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 للمعاقين.

انتهى

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