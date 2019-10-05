٠٥‏/١٠‏/٢٠١٩ ٥:٥٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83504373
٠ Persons

سمات

بعد الفوز على المنتخب الاسترالي؛

ايران ترتقي الى المركز السابع في تصفيات كأس العالم للكرة الطائرة

ايران ترتقي الى المركز السابع في تصفيات كأس العالم للكرة الطائرة

طهران / 5 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – تمكن المنتخب الايراني للكرة الطائرة من الفوز على منافسه الاسترالي اليوم، ليرتقي الى المركز السابع في جدول ترتيب كأس العالم.

وبحسب الانباء الواردة، فقد واجه المنتخب الوطني اليوم السبت حيث اليوم الرابع من منافسات كاس العالم للكرة الطائرة، واجه غريمه الاسترالي؛ مسجلا بعد هزيمته انتصارين ومجموع 6 نقاط، ليرتقي الى المركز السابع في جدول تريب هذه البطولة.
علما، انه اضافة الى المنتخب الايراني، فقد واجه كل من المنتخبات الكندية والبرازيلية والايطالية والبولندية والامريكية منافسيهم خلال اليوم الرابع من مسابقات كاس العالم للكرة الطائرة.

وبنهاية هذا اليوم، حافظ المنتخب البرازيلي على المركز الاول مسجلا 4 انتصارات ومجموع 12 نقطة، فيما صُنّف المنتخب التونسي في المركز الثاني عشر دون تسجل اي انتصارات او نقاط.
انتهى ** ح ع  

تعليقك

You are replying to: .
4 + 2 =