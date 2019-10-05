٠٥‏/١٠‏/٢٠١٩ ٦:١٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83504401
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فريق سياحي فرنسي لركاب الدراجات النارية يصل الى ايران

فريق سياحي فرنسي لركاب الدراجات النارية يصل الى ايران

ارومية / 5 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال مدير الشؤون السياحية في منطقة ماكو الحرة (في محافظة اذربايجان الغربية - شمال غرب)، مهدي عبد الله زادة : ان فريقا سياحيا يضم 55 من راكبي الدراجات النارية الفرنسيين، دخل (اليوم) اراضي البلاد عبر منفذ بازركان الحدودي (في ماكو).

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم السبت، اوضح عبد الله زادة : ان هذا الفريق سيبقى لفترة يوم واحد في مدينة ماكو حيث يقوم بجولة سياحية داخل المناطق التراثية والارثية لهذه المدينة، ومن ثم يواصل طريقه عبر مدن ارومية وسقز (في محافظة كردستان - غرب) وهمدان (غرب) واراك (في المحافظة المركزية – وسط) واصفهان (وسط) وياسوج (في محافظة كهكيلوية وبوير احمد  - جنوب غرب)، وشيراز (بمحافظة فارس – جنوب).

واضاف، ان زيارة هذا الفريق السياحي الفرنسي تستغرق 10 ايام، وسيغادر بعد ذلك البلاد عبر منفذ بازركان الحدودي.
انتهى ** ح ع  

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