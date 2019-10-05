فريق سياحي فرنسي لركاب الدراجات النارية يصل الى ايران

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم السبت، اوضح عبد الله زادة : ان هذا الفريق سيبقى لفترة يوم واحد في مدينة ماكو حيث يقوم بجولة سياحية داخل المناطق التراثية والارثية لهذه المدينة، ومن ثم يواصل طريقه عبر مدن ارومية وسقز (في محافظة كردستان - غرب) وهمدان (غرب) واراك (في المحافظة المركزية – وسط) واصفهان (وسط) وياسوج (في محافظة كهكيلوية وبوير احمد - جنوب غرب)، وشيراز (بمحافظة فارس – جنوب).

واضاف، ان زيارة هذا الفريق السياحي الفرنسي تستغرق 10 ايام، وسيغادر بعد ذلك البلاد عبر منفذ بازركان الحدودي.

انتهى ** ح ع