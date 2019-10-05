السفير الايراني في لندن يشرح تفاصيل حكم القضاء البريطاني لصالح "بنك ملت"

واشار بعيدي نجاد اليوم السبت في تغريدة له : ان الشكوى القانونية التي رفعها بنك ملت ضد الحكومة البريطانية تتمثل في المطالبة بالزام الاخيرة للتعويض عن الاضرار الناجمة عن الحظر المصرفي الذي فرضته بريطانيا عليه طيلة سنوات الحظر.

ولفت السفير الايراني الى ان هذا الحكم كان صعبا للغاية بالنسبة لحكومة لندن، لكونه غير مسار الملف باتجاه جديد.

وتابع القول : ان اهم ما جاء في هذا الحكم، تمثل في الزام الحكومة البريطانية على تسديد مبالغ التعويض الى بنك ملت.

وكان بنك ملت الايراني قد اعلن الاسبوع الماضي في رسالة الى منظمة البورصة، انه تسلم مبالغ التعويض عن الاضرار المتفق عليها مع الخزانة البريطانية والتي تعود الى الشكوى التي رفعها الى القضاء حول الحظر المفروض عليه.

انتهى ** ح ع