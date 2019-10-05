انفجاران يهزّان العاصمة الافغانية كابول

وقال شهود عيان، ان الحادث وقع اثر انفجار لغم مغناطيسي مما اسفر لحد الان عن سقوط 3 قتلى؛ بحسب وكالة "الافق" الافغانية للانباء.

ويضيف هذا التقرير، انه لم تعلن بعد اي جهة المسؤولية عن التفجير الذي ضرب العاصمة الافغانية كابول عصر اليوم.

وفي صعيد اخر، تعرضت مدينة جلال اباد بولاية ننكرهار الافغانية ايضا، قبل قليل، الى حادث تفجير ثاني

ونقلت وكالة الافق للانباء، عن المتحدث باسم ولاية ننكرهار "عطاء الله خوغياني"، قوله ان هذا التفجير ادى الى مقتل شخص واحد واصابة 4 اخرين بمن فيهم طفل واحد.

انتهى ** ح ع