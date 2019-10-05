انفجار يهزّ العاصمة الافغانية كابول

وقال شهود عيان، ان الحادث وقع اثر انفجار لغم مغناطيسي مما اسفر لحد الان عن سقوط 3 قتلى؛ بحسب وكالة "الافق" الافغانية للانباء.

ويضيف هذا التقرير، انه لم تعلن بعد اي جهة المسؤولية عن التفجير الذي ضرب العاصمة الافغانية كابول عصر اليوم.

يتبع ...** ح ع