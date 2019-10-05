٠٥‏/١٠‏/٢٠١٩ ٧:١٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83504477
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انفجار يهزّ العاصمة الافغانية كابول

انفجار يهزّ العاصمة الافغانية كابول

طهران / 5 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - تعرضت منطقة "جوي شير" في العاصمة الافغانية كابول، عصر اليوم السبت، الى انفجار اسفر عن سقوط 3 قتى لحد الان.

وقال شهود عيان، ان الحادث وقع اثر انفجار لغم مغناطيسي مما اسفر لحد الان عن سقوط 3 قتلى؛ بحسب وكالة "الافق" الافغانية للانباء.

ويضيف هذا التقرير، انه لم تعلن بعد اي جهة المسؤولية عن التفجير الذي ضرب العاصمة الافغانية كابول عصر اليوم.

يتبع ...** ح ع

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