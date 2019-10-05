روزيتا عليبور ثاني لاعبة إيرانية تتأهل الى نهائيات دوري الكاراتيه الأول في روسيا

وبدأت الجولة السادسة من دوري الكاراتيه الأول 2019، أمس الجمعة في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة 642 لاعب ولاعبة كاراتيه من 85 دولة، وتستمر حتى غد الأحد.

وتدخل نتائج هذه المنافسات ضمن تصنيف الإتحاد العالمي من أجل الفوز بحصة التأهل الى الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وشارك المنتخب الإيراني في قسمي الكاتا والكوميتيه رجال وسيدات لهذه الدورة من المسابقات.

وفي منافسات اليوم (السبت) فازت عليبور على منافساتها من سويسرا، وصربيا، وفرنسا، ثم هزمت صاحبة برونزية العالم المغربية "بيتسام ساديني"، وفي الدور نصف-النهائي تغلبت على منافستها المصرية البارزة "جيانا لطفي"، لتتأهل الى النهائيات.

وستتنافس غدا الأحد، مع غريمتها الكندية "هانا جوما".

وتأهلت اللاعبة الايرانية "سارا بهمنيار" الى نهائيات دوري الكاراتيه الأول في روسيا.

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