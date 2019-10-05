فیلم ایرانی یفوز بالمرکز الاول فی المهرجان الدولي للافلام القصیره

واضاف كارغرزاده اليوم السبت في موتمر صحفي : ان اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) و المنظمة الدولية للمعايير (ISO) الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، تنظم هذا المهرجان بمناسبة اليوم العالمي للمعاير المصادف 14 تشرين الاول/ اكتوبر فی کل عام.

وصرح، ان موسسة المعايير والمواصفات الايرانية ارسلت 6 افلام قصيرة الى الامانة العامة لهذا المهرجان من اجل المشاركة فيه؛ مضيفا انه تم عرض الافلام المشاركة في المهرجان عبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث حصل الفيلم القصير للشاب الايراني محمد خدادادي على اكبر عدد من النقاط بين الافلام المشاركة من 163 دولة في العالم.

انتهى**2018/ ح ع **