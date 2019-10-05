٠٥‏/١٠‏/٢٠١٩ ٩:٠٨ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83504504
٠ Persons

سمات

فیلم ایرانی یفوز بالمرکز الاول فی المهرجان الدولي للافلام القصیره

فیلم ایرانی یفوز بالمرکز الاول فی المهرجان الدولي للافلام القصیره

زنجان/5تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن المدير العام لموسسة المعايير والمواصفات في محافظة زنجان (شمالي غرب البلاد)، داود كارغرزاده، عن فوز شاب من اهالي مدينة زنجان (مركز المحافظة) في المهرجان الدولي للافلام القصیرة تحت عنوان "المعايير السينمائية الموثرة على حياة الناس عالميا".

واضاف كارغرزاده اليوم السبت في موتمر صحفي : ان اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) و المنظمة الدولية للمعايير (ISO) الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، تنظم هذا المهرجان بمناسبة اليوم العالمي للمعاير المصادف 14 تشرين الاول/ اكتوبر فی کل عام.

وصرح، ان موسسة المعايير والمواصفات الايرانية ارسلت 6 افلام قصيرة الى الامانة العامة لهذا المهرجان من اجل المشاركة فيه؛ مضيفا انه تم عرض الافلام المشاركة في المهرجان عبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث حصل الفيلم القصير للشاب الايراني محمد خدادادي على اكبر عدد من النقاط بين الافلام المشاركة من 163 دولة في العالم.

انتهى**2018/ ح ع **

تعليقك

You are replying to: .
8 + 7 =