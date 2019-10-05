منتخب كرة القدم الوطني للمكفوفين يحجز بطاقته الى الالعاب الاولمبية للمعاقين بطوكيو

وقال رئيس اتحاد المكفوفين في محافظة فارس (جنوب)، سيد محمد رضا هاشمي نجاد : ان المنتخب الوطني (الذي يضم 6 لاعبين من اهالي المحافظة) استطاع اليوم في مرحلة النصف نهائي لبطولة اسيا، من الفوز على نظيره التايلاندي بثلاثة اهداف مقابل هدفين اثنين.

علما، ان مباريات كرة القدم الخماسية للمعاقين ستقام في اطار الالعاب الاولمبية 2020 بطوكيو وذلك بمشاركة 8 منتخبات؛ وقد حسم لحد الان كل من منتخبات البرازيل والارجنتين وامريكا وايطاليا واسبانيا وايران واليابان حضوره في هذه المنافسات.

ومن المقرر ان يتم في وقت لاحق اضافة منتخب اسيوي اخر ومنتخب افريقي واحد الى هذه المباريات.

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