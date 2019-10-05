السينما الايرانية تركت أثرا كبيرا على السينما العالمية بمافیها الروسية

وافادت دائرة العلاقات العامة لمتحف السينما الايرانية، ان جمعا من الاساتذة الروس الموجودين حاليا في ايران للتعاون والمشاركة في النشاطات الثقافية زاروا هذا المتحف الوطني السينمائي.

واكد هؤلاء الاكاديميون خلال زيارتهم المتحف، ان السينما الايرانية تركت اثرا كبيرا على السينما في العالم بما في ذلك السينما الروسية؛ واشاروا الى ان افلاما ايرانية كثيرة تعرض في روسيا.

وقال اساتذة الفن السابع الروس،ان هذا متحف السينما الايراني حقق نجاحا كاملا في نقل المفاهيم التاريخية وتقديمها الى متناول يد الباحثين الذين يرغبون في اجراء دراسات بشان ايران؛ واضافوا ان هذا المتحف تمكن من تقديم صورة كاملة عن السينما الايرانية منذ بدايتها لحد الان.

ولفت هؤلاء الاساتذة الى انهم تعرفوا على السينما الايرانية بصورة معمقة خلال هذه زيارتهم الحالية لايران.

انتهى**2018/ ح ع **